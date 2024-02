Biletele pentru amicalul Naționalei de fotbal cu Irlanda de Nord sunt acum disponibile spre vânzare Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat vineri ca s-au pus in vanzare biletele pentru amicalul pe care Naționala Romaniei il va disputa in 22 martie, pe Arena Naționala, cu Irlanda de Nord. Acesta va fi primul joc de pregatire al tricolorilor dupa ce au obținut calificarea la Campionatul European de anul acesta, din Germania, potrivit mediafax. Partida cu Irlanda de Nord este programata vineri, 22 martie, de la ora 21.45, pe Arena Naționala din București. Timp de 5 zile, pana inclusiv pe 14 februarie 2024, biletele la meciul cu Irlanda de Nord sunt disponibile exclusiv prin aplicația… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

