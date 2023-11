Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul consecvent al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in implementarea reformelor și dezvoltarea capacitaților de aparare și securitate ale Republicii Moldova, precum și aprofundarea cooperarii cu Alianța au fost subiectele discutate la intrevederea prim-ministrului Dorin Recean…

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat joi planul guvernului finlandez de a accelera confiscarea proprietaților imobiliare deținute de ruși in Finlanda, avertizand cu contramasuri, transmite Reuters . Mulți proprietari ruși de apartamente și case de vacanța din Finlanda au avut probleme cu plata…

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ieri ca planul de pace propus de Ucraina, dar și cele mai recente propuneri ale ONU de relansare a inițiativei privind cerealele prin Marea Neagra sunt "nerealiste”.

- Disputa dintre Polonia si Ucraina privind importul de cereale ucrainene nu va afecta semnificativ relatiile bilaterale bune dintre cele doua tari, a declarat vineri presedintele polonez Andrej Duda, a carui asteptata intalnire cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski la Adunarea Generala a ONU nu…

- In mai, Uniunea Europeana a autorizat cinci state membre (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia) sa interzica comercializarea pe teritoriul lor a graului, porumbului, rapitei si semintelor de floarea-soarelui din Ucraina, conditia fiind sa nu impiedice tranzitul catre alte tari. Masura, care…

- Fortele ucrainene au facut „progrese notabile” in ofensiva lor impotriva pozitiilor puternic fortificate ale Rusiei din sud, considera guvernul SUA. Purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al SUA, John Kirby, a declarat ca acestea au fost realizate in ultimele 72 de ore la sud de…

- La acea vreme, numerosi sefi de stat si de guvern ai aliatilor europeni fusesera deja acolo in vizita de solidaritate, precum si liderul opozitiei din Germania Friedrich Merz. Cancelarul Olaf Scholz s a dus in vizita abia la mai mult de o luna mai tarziu.Ministrul de externe german Annalena Baerbock…