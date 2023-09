Datoria SUA a ajuns la aproape 33 trilioane de dolari. Dar nu toate datoriile sunt rele

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce bogația petroliera din Golf se raspandește in toate colțurile lumii – sprijinind megafuziuni, susținand economiile și schimband lumea sportului – acțiunile unui membru cheie al familiei conducatoare din Abu Dhabi l-au poziționat ca unul dintre cei mai influenți negociatori din lume. Șeicul…

- Apariția unor instrumente de inteligența artificiala precum ChatGPT ar putea revoluționa modul in care atat sectorul public, cat și cel privat utilizeaza datele pentru a descoperi riscurile și oportunitațile din sistemul comercial global de 32 de trilioane de dolari. In timpul pandemiei, agențiile guvernamentale…

- Evergrande a declarat ca pierderea sa din ianuarie-iunie a fost de 33 de miliarde de yuani (4,53 miliarde de dolari), fata de o pierdere de 66,4 miliarde de yuani in aceeasi perioada a anului trecut. Dezvoltatorul se afla in centrul unei crize in sectorul imobiliar al Chinei, care de la sfarsitul anului…

- Peste o treime dintre americanii de rand trec printr-o situație dificila in ceea ce privește propria situație materiala, avind datorii mai mari decat economiile de care dispun.Populația SUA se afla intr-o spirala amețitoare a indatorarii, in condițiile in care datoriile gospodariilor au depașit…

- Filmul lui Barbie face furori la box-office, dand speranțe companiei Mattel de relansare a vanzarilor papușii sale iconice. O schimbare de strategie in direcția divertismentului și o mulțime de produse legate de film, care deja s-au epuizat in magazine, potrivit Mattel - intruchipeaza speranța companiei…

- Studiu Accenture Doar 14% dintre membrii consiliilor de administrație ale companiilor europene au experiența in domeniul tehnologiei, fața de 22% in America de Nord. Companiile europene ar putea genera venituri suplimentare de pana la 3,2 trilioane de dolari pana in 2024 daca vor reuși sa reduca deficitul…

- Capitalizarea de piata a Apple a trecut vineri pentru a doua oara de pragul de 3 trilioane de dolari, investitorii mizand pe capacitatea producatorului telefoanelor iPhone de a-si creste veniturile, chiar daca in paralel exploreaza noi piete, precum realitatea virtuala, transmite agenția Reuters, citata…

- „Am ajuns in sfarșit la capatul drumului?” – se intreaba analiștii blogului american „Economic collapse”. Cand vine vorba de economie, exista cicluri pe termen scurt. In ultimii ani, au existat momente in care economia a crescut și momente in care a scazut, dar toate aceste fluctuații pe termen scurt…