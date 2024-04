Noua notă de plată a tranziției energetice globale: 4 trilioane de dolari pe an Compania de investiții BlackRock estimeaza ca tranziția energetica la nivel mondial va necesita 4 trilioane de dolari anual pana la mijlocul anilor 2030, ceea ce necesita mai multe parteneriate public-privat. Prognoza provine din cel mai recent „Scenariu de tranziție al Institutului de Investiții” BlackRock, care analizeaza modul in care este cel mai probabil sa […] The post Noua nota de plata a tranziției energetice globale: 4 trilioane de dolari pe an first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

