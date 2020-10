Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul Catalin Radulescu a anunțat, sambata, pe Facebook ca va candida la alegerile parlamentare programate in decembrie. Dat afara din PSD, Catalin Radulescu s-a inscris, alaturi de Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu, in Partidul Ecologist Roman. Catalin Radulescu va candida la alegerile parlamentare…

- Radulescu spune ca Marcel Ciolacu l-a indepartat, atat pe el, cat si pe Serban Nicolae, Liviu Plesoianu, Codrin Stefanescu si Ecaterina Andronescu si alti peste 100 de de parlamentari de pe listele de candidati la alegerile generale pentru ca s-au opus "votarii starilor de alerta si carantinarii…

- „Dragi fosti colegi parlamentari, primari consilieri si membrii Psd , dragi romani si prieteni dragi , saptamana trecuta ,desi mi-a fost foarte greu ,ca dupa 26 de ani de viata politica in Psd sa fac alt pas , m-am inscris impreuna cu prietenii mei , Serban Nicolae si Liviu Plesoianu in Partidul Ecologist…

- Deputatul Catalin Radulescu a anuntat ca s-a inscris in Partidul Ecologist Roman (PER), desi nu i-a fost usor dupa 26 de ani de viata politica in PSD. El a adaugat ca nu va fi usor ca PER sa treaca pragul de 5% necesar intrarii in Parlament, insa politicienii inscris in partid sunt niste luptatori.…

- Parlamentarul PSD Catalin Radulescu a anunțat, sambata, pe Facebook ca s-a inscris, alaturi de Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu, in Partidul Ecologist Roman și va candida la alegerile parlamentare 2020, pentru un nou mandat de deputat la Argeș.

- Senatorul Varujan Vosganian a anunțat pe Facebook ca a ales sa nu mai candideze la alegerile parlamentare, explicand motivul. „Am ales sa nu candidez la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Simt ca lumea politica de azi nu mi se potrivește. Sau, ca sa pastrez proporțiile, eu nu ma potrivesc lumii…

- Deputatul PSD Iulian Iancu infirma speculatiile cu privire la plecarea de la PSD la Partidul Ecologist Roman. Ramas in afara listelor pentru alegerile parlamentare, Iulian Iancu anunta ca se retrage din politica."Nu este adevarat ca voi merge la Partidul Ecologist Roman, alaturi de Serban…

- Senatorul Serban Nicolae a demisionat din PSD, dupa ce conducerea partidului nu l-a trecut pe lista pentru alegerile parlamentare. Fostul presedinte al Comisiei Juridice din Senat, care a sustinut inițiativa Guvernului de a grația și amnistia unele fapte de corupție, considera ca ar fi trebuit recompensat…