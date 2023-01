Stiri pe aceeasi tema

- Zlatan Ibrahimovic și-a schimbat look-ul, iar videoclipul postat a facut furori in mediul online. Atacantul suedez de la AC Milan, ajuns la 41 de ani, continua sa se antreneze ca in prima tinerețe. „Ibra” s-a operat la genunchi in luna mai a anului trecut și n-a mai jucat de atunci. Totuși, suedezul…

- Cristiano Ronaldo a dezvaluit motivul pentru care a acceptat sa se transfere la Al-Nassr. Starul lusitan a dat curs propunerii sauditilor deoarece vrea sa puna umarul la dezvoltarea fotbalului din Golf, care sustine ca are un potential enorm. Cristiano Ronaldo este noul jucator de la Al-Nassr. Atacantul…

- Antrenorul celor de la Benfica, germanul Roger Schmidt, s-a aratat foarte enervat de incercarile lui Chelsea de a-l transfera pe mijlocasul Enzo Fernandez, devenit recent campion mondial cu Argentina. „Exista un club care il vrea pe jucatorul nostru. Stie ca nu vrem sa-l vindem si ca nu poate sa-l…

- Ivan Mamut va juca intr-un campionat exotic, la mai bine de patru luni dupa ce a plecat de la FCSB. Atacantul de 25 de ani, dat afara de Gigi Becali, și-a gasit in sfarșit echipa. Este aproape de a semnat cu Terengganu FC din Malaezia. „Nu poate sa faca nici macar o preluare„, l-a criticat […] The post…

- Mohamed Salah, direct in istoria lui Liverpool. „Cormoranii” s-au impus pe terenul celor de la Aston Villa, scor 3-1, iar egipteanul a fost esențial pentru trupa lui Klopp. Salah a deschis repede scorul, in minutul 5, pentru ca mai apoi sa-i paseze decisiv lui Van Dijk. Olandezul a majorat scorul in…

- Al-Nassr iși construiește o echipa de top, iar pe langa Cristiano Ronaldo, au mai adaugat pe lista un alt star din fotbalul european. Este vorba despre N’Golo Kante, mijlocașul care a devenit campion mondial cu Franța in 2018, fiind unul dintre cei mai importanți jucatori ai naționalei sale la momentul…

- Zlatan Ibrahimovic s-a aratat „fermecat” de Erling Haaland. Starul norvegian din atacul lui Manchester City continua sa marcheze pe banda rulanta. Haaland a atras cuvinte de lauda inclusiv de la Ibrahimovic. Atacantul suedez a recunoscut ca ii place foarte mult stilul de joc al varfului de la City.…

- Mason Greenwood, atacantul lui Manchester United, a fost din nou arestat. Englezul a fost retinut sambata, dupa ce nu a respectat unele conditii stabilite in controlul sa judiciar. Mason Greenwood va fi judecat luni, la Curtea de Magistratura din Manchester, anunta presa din Anglia. Fotbalistul se afla…