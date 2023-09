Stiri pe aceeasi tema

- Surclasat de Novak Djokovic in finala de la US Open (3-6, 6-7, 3-6), Daniil Medvedev a gasit puterea sa zambeasca la festivitatea de premiere. Rusul l-a tachinat pe Nole pe seama faptului ca, in ciuda varstei - 36 de ani și patru luni - sarbul continua sa joace la un nivel impresionat și sa colecteze…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovici, favorit 2, s-a calificat in finala US Open pentru a zecea oara, si va juca pentru titlu cu rusul Daniil Medvedev, cap de serie 3, care l-a eliminat pe detinatorul titlului si principalul favorit, Carlos Alcaraz.Djokovici a ajuns la 36-a finala de grand slam…

- Trei tenismeni romani, Cezar Cretu, Dan Alexandru Tomescu si Ioan Alexandru Chirita, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Constanta, Bright Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari.Cezar Cretu, principalul favorit, a trecut in optimi de italianul Federico…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, care l-a invins pe compatriotul sau Andrei Rublev in sferturi la US Open si in conditii brutale de caldura si umiditate, s-a aratat ingrijorat de posibilele consecinte asupra organismului sportivilor.

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, care l-a invins pe compatriotul sau Andrei Rublev in sferturi la US Open si in conditii brutale de caldura si umiditate, s-a aratat ingrijorat de posibilele consecinte asupra organismului sportivilor, potrivit news.ro.In timpul meciului, cand se stergea cu…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas (5 ATP, principal favorit) a castigat turneul ATP 250 de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale de 852.480 de dolari, dupa ce l-a invins sambata seara in finala, in doua seturi, 6-3, 6-4, pe australianul Alex De Minaur (19 ATP, favorit nr. 5).Tsitsipas…

- Spaniolul Carlos Alcaraz (20 de ani, numarul 1 ATP) l-a invins pe rusul Daniil Medvedev (27 de ani, locul 3 ATP), in trei seruri, 6-3, 6-3, 6-3 și s-a calificat astfel in finala masculina a turneului de la Wimbledon 2023, unde il va intalni in finala pe Novak Djokovic.

- Jucatorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz s-a calificat, miercuri, in semifinalele turneului de la Wimbledon, dupa ce a dispus in sferturi de finala de danezul Holger Rune.Carlos Alcaraz (20 de ani, nr 1 ATP) s-a impus in meciul din sferturile de finala disputat in compania danezului Holger Rune…