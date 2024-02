Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a doua zi a procesului lui Dani Alves, Joana Sanz, partenera fostului star de la FC Barcelona si PSG, a depus marturie in boxa martorilor. Fotbalistul brazilian este judecat de luni, la Barcelona, pentru o acuzatie de viol in decembrie 2022, formulata de o tanara, a carei identitate este protejata…

- Dupa sapte zile in care medicii si farmacistii au incercat sa lamureasca ce a vrut sa scrie ministrul Sanatatii in ordinul privind conditiile in care se pot elibera antibiotice fara reteta, Alexandru Rafila a iesit sa spuna ca a gresit „decretul”, au transmis reprezentantii USR. Acestia ii solicita…

- Ana Maria Branza și-a facut bagajele și a plecat de acasa! Surse din cercul de prieteni ai campioanei spun ca ea ar fi decis sa se desparta de soțul sau, Pavel Popescu, antrenorul secund al echipei naționale de polo feminin, scrie romaniatv.net.Se pare ca nu este vorba despre o simpla cearta intre…

- Radu Tudor a povesti in cadrul emisiuni Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN despre experiențele cumplite traite in timpul studenției, cand a fost amenințat de securitate pentru a nu mai spune nimanui ce vazuse in rascoala din Timișoara, din luna a decembrie

- Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni, potrivit unei cercetari realizate de o companie de cercetare…

- Oana Zavoranu s-a trezit cu sechestru pe mașina astazi in procesul intentat de fostul administrator al clinicii. In trecut, Horia Vladescu a dat-o in judecata și a avut caștig de cauza, avand in vedere ca bolidul de lux a fost ridicat.

- Un polițist australian a fost condamnat joi de un tribunal din Sydney pentru ca și-a amenințat un coleg ca-l va impușca daca ii povestește ce se intampla in filmul „Top Gun: Maverick”. Acum, polițistul spune ca iși regreta gestul, relateaza Business Insider.