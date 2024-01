Stiri pe aceeasi tema

- Cristi din Banat, cantarețul devenit celebru pentru piesa „Ca o apa cristalina”, locuiește in prezent in Spania, dar nici acolo nu are liniște. Barbatul e foarte activ in mediul online și la inceputul anului a dezvaluit cu ce probleme se confrunta peste hotare.

- Franz Beckenbauer se confrunta cu probleme grave de sanatate. Chiar fratele fostul mare fotbalist in varsta de 78 de ani a facut dezvaluiri despre starea actuala a sportivului, declarații care au avut loc inainte de finalul anului 2023. Iata cum se simte Franz Beckenbauer!

- Amna nu trece prin cea mai buna perioada. Artista a povestit ca se confrunta cu probleme de sanatate și ca ultimele zile nu au fost deloc ușoare, dupa ce a urmat un tratament. Cu ce probleme se confrunta.

- Au fost anunțate vești triste pentru fanii sportului! O cunoscuta jucatoare de tenis a fost diagnosticata pentru a doua oara cu cancer. Iata care este starea de sanatate a fostei sportive de performanța, dar și anunțul facut de aceasta, in urma cu puțin timp!

- Gabriela Cristoiu a vrut forme de brazilianca, și a decis sa iși faca implant fesier, insa acum se confrunta cu probleme grave de sanatate. Vedeta are dureri insuportabile și recunoaște ca traiește un calvar din cauza acestei intervenții pe care a facut-o in anul 2015.

- A VIII-a ediție de „O cana de fericire” a Rotaract Bistrița ii este dedicata lui Matei, un copilaș de doar 4 ani. Nascut prematur din cauza unei infecții, acesta se confrunta cu mai multe probleme de sanatate. Micuțul urmeaza numeroase terapii de recuperare, iar costurile acestora nu sunt acoperite…

- Lolrelai a povestit, de curand, pe Instagram ca trece printr-o perioada dificila de o saptamana. Blondina spune ca nu este deloc in forma maxima și ca foarte puține persoane au știut prin ce trece, iar recent a impartașit cu fanii ca se confrunta cu probleme.

- Supranumita regina a muzicii pop a trecut prin cea mai grea perioada a vieții ei la inceputul acestei veri din cauza unor probleme de sanatoate foarte serioase. Cantareața a fost internata in spital in secția de terapie intensiva, iar medicii s-au luptat pentru a-i salva viața. Iata ce a marturisit…