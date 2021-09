Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au din ce in ce mai puțina incredere in politicienii care ii conduc, iar eșecurile actualei guvernari sunt reflectate și de cele mai recente sondaje de opinie. Potrivit datelor oferite de CURS, romanii s-au saturat de abuzurile și discriminarile la care sunt supuși, iar contextul economic…

- Valul de SCUMPIRI afecteaza și piața carburanților : 1 litru de BENZINA ar putea costa 7 lei. Avertismentul unei asociații din Romania Valul de SCUMPIRI afecteaza și piața carburanților : 1 litru de BENZINA ar putea costa 7 lei. Avertismentul unei asociații din Romania Prețul unui litru de benzina ar…

- La doar cateva zile de cand Observator 19 a demarat o noua serie de reportaje in exclusivitate, la Antena 1, privind una dintre cele mai presante probleme cu care se confrunta in prezent societatea romaneasca, autoritațile au anunțat primele masuri!

- O afecțiune se raspandește, la nivel național, cu simptome asemanatoare cu cele ale noului coronavirus O afecțiune se raspandește, la nivel național, cu simptome asemanatoare cu cele ale noului coronavirus Medicul specialist imunolog și alergolog, Rareș Simu, a discutat referitor la ambrozie și diferențele…

- A fost frauda la examenul de Bacalaureat de miercuri dimineata, chiar in timp ce se sustinea proba de profil, iar elevii care au incercat sa triseze vor fi eliminati din examen, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, in exclusivitate la Antena 3. Frauda de la Bacalaureatul de toamna a aparut…

- Procurorul de caz rupe tacerea in scandalul numararii voturilor de la sectorul 1, dupa ce Antena 3 a difuzat imagini scandaloase in care Clotilde Armand apare in camera cu sacii cu buletine de vot. De la secție a plecat un proces verbal, dar la Biroul Ele

- Europarlamenatrul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Antena 3, despre denunțul depus la DNA pe numele premierului Florin Cițu, ca plangerile penale sunt o situație des intalnita in cazul demnitarilor și el crede ca premierul nu se teme de acest denunț. „Faptul ca un ONG a facut o plangere…