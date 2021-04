Stiri pe aceeasi tema

- Manelistul-interlop Dani Mocanu a fost trimis in judecata in urma cu un an, pe 15 ianuarie 2020, de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Acesta a fost acuzat ca a lansat in aprilie 2019 un videoclip pe canalul Youtube, in care incita la ura impotriva femeilor. Mocanu a incarcat…

- Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat joi, 29 aprilie, de catre Judecatoria Pitești, la șase luni de inchisoare cu executare pentru infracțiunea de incitare la ura sau discriminare din cauza melodiei ”Curwa”, relateaza site-ul G4Media.ro. Decizia nu este definitiva. De asemenea, instanța obliga YouTube…

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui LPF Gino Iorgulescu, a fost condamnat astazi, 9 aprilie, la trei ani de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de complicitate la sechestrarea unui barbat. Decizia aparține magistraților Curții de Apel București și este definitiva.Faptele dateaza…

- Pe numele fostului finanțator al clubului Dinamo a fost emis un mandat european de arestare, el figurand pe site-ul Politiei Romane, la rubrica ”persoane urmarite”.Acesta se afla in Italia, unde a fugit inainte de a fi condamnat. Acolo, Curtea de Apel din Napoli a respins cererea de extradare și i-a…

