Danemarca va avea, începând de duminică, un nou monarh Danemarca este duminica in sarbatoare, dupa ce printul Frederik va devevni regele Frederik al X-lea, el urmand sa preia tronul dupa 52 de ani de domnie a mamei sale, regina Margrethe a II-a. In ajunul Anului Nou, regina Margrethe a II-a a anuntat ca abdica de la tron, iar fiul sau, printul mostenitor Frederik, va deveni regele Frederik al X-lea, in timp ce sotia sa, printesa mostenitoare Mary, va fi cunoscuta sub numele de regina Mary. Spre deosebire de incoronarea regelui Charles al III-lea, casa regala daneza va opta pentru o ceremonie simpla. In loc sa aiba loc o incoronare oficiala, va avea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

