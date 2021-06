RAJA Constanta. Care este situatia inundatiilor in judet

Pentru rezolvarea tuturor solicitarilor primite, RAJA actioneaza cu 14 echipe de interventie in judetul Constanta si 12 in restul judetului, dotate cu wome, vidanje si motopompe de mare putere.In cursul zilei de astazi ndash; 13 iunie, in judetul Constanta s au inregistrat averse torentiale… [citeste mai departe]