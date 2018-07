Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila spune ca liderii europeni s-au aratat nemultumiti fata de situatia din Romania, pentru ca nu exista intelegere si consens la nivelul tarii. Seful Executivului a spus, intr-un interviu pentru Antena 3, ca presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker i-a cerut sa colaboreze…

- In cursul convorbirilor, premierul roman a evidentiat oportunitatile pentru dinamizarea dialogului politic, inclusiv la nivel inalt, dintre Romania si Republica India. "Avand in vedere ca, in anul 2018, cele doua state sarbatoresc 70 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice si 5 ani…

- Viorica Dancila a avut o intalnire, joi, cu comisarul european Elzbieta Bienkowska, in cadrul intrevederii premierul a evidentiat potentialul digitalizarii de a genera un plus de competitivitate si crestere pentru Europa, in timp ce comisarul european a apreciat evolutia economica a Romaniei. …

- „Nunțiul Apostolic in Romania, E.S. Miguel Maury Buendia, m-a rugat sa fac pentru presa o precizare: Cand se va stabili vizita Papei Francisc in țara noastra, anunțul acesteia va fi facut simultan de cele doua parți: Statul Vatican și Președinția Romaniei. Comunicatul de azi al Sf. Scaun nu face vreo…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca l-a invitat pe Papa Francisc sa efectueze o vizita in Romania, Suveranul Pontif raspunzand ca "la inceputul anului viitor va veni" in tara noastra. "L-am invitat pe Papa in Romania si mi-a raspuns ca la inceputul anului viitor va veni in Romania", a declarat Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Antena 3, ca, in discutia pe care au avut-o la Vatican, Papa Francisc i-a confirmat ca va veni anul viitor in Romania. Dancila a mai spus ca Papa a intrebat-o despre credinta romanilor si daca exista intelegere intre bisericile catolica si ortodoxa din Romania,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca Romania nu se afla in situatia de a fi afectata de o criza economica. In acelasi timp, Teodorovici spune ca Romania trebuie sa atraga investitori si sa isi reduca dependenta de Uniunea Europeana. Teodorovici nu crede ca va urma o criza financiara,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca Romania nu se afla in situatia de a trece printr-o criza economica, iar tara noastra este dependenta in proportie de 80% de celelalte state din Uniunea Europeana. „In 2009 criza am creat-o noi ca tara. Nu cred ca Romania se afla…