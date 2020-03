Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva norvegiana Maren Lundby a castigat concursul de marti de la Lillehammer (Norvegia), din Cupa Mondiala de sarituri cu schiurile, in timp ce romanca Daniela Haralambie s-a clasat pe locul 25, transmite dpa. Lundby, campioana olimpica en titre si liderul Cupei Mondiale, s-a impus…

- Sportiva japoneza Sara Takanashi a castigat, luni, concursul de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile de la Lillehammer (Norvegia), in timp ce romanca Daniela Haralambie s-a clasat pe locul 19. Takanashi (23 ani) a reusit a 100-a sa clasare pe podiumul unei Cupe Mondiale si se apropie de recordul detinut…

- Formatiile Gaz Metan Medias si Astra Giurgiu si-au asigurat prezenta in play-off-ul Ligii I, in urma rezultatelor obtinute, duminica, in ultima etapa a sezonului regulat, potrivit news.ro.Gaz Metan Medias a invins Dinamo, scor 1-0, si a acumulat 43 de puncte, in timp ce Astra Giurgiu a remizat…

- Patinatoarea de viteza a Coronei Brasov, Mihaela Hogas a castigat sambata, medalia de argint in finala de 1000 m de la Cupa Mondiala de Neoseniori de la Minsk. Sportiva antrenata de Bogdan Stanescu a terminat pe poztitia a doua si in clasamentul general si spera ca duminica, in finala de 500 metri sa…

- Valea Carbunarii din Rașnov a organizat, in acest weekend, o etapa din Cupa Mondiala de Sarituri cu Schiurile, la feminin. In cele doua concursuri individuale de sambata și duminica s-au impus Chiara Hoelzl (Austria) și Maren Lundby (Norvegia), scrie Mediafax.Romania a avut o singura reprezentanta…

- Sportiva norvegiana Maren Lundby a castigat, duminica, al doilea concurs de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile de la Rasnov/Valea Carbunarii, in timp ce romanca Daniela Haralambie s-a clasat pe locul 28. Lundby, campioana olimpica en titre, s-a impus cu un total de 259 puncte, dupa…

- Sportiva austriaca Chiara Hoelzl a castigat, sambata, primul concurs din Cupa Mondiala feminina de sarituri cu schiurile de la Rasnov/Valea Carbunarii. Hoelzl, care fusese cea mai buna si in calificarile de sambata, s-a impus cu un total de 247,6 puncte, dupa sarituri de 89 si 99 de metri.…

- Sportiva austriaca Chiara Hoelzl a obtinut cel mai bun rezultat in calificarile pentru Cupa Mondiala feminina de sarituri cu schiurile de la Rasnov/Valea Carbunarii, vineri, cu 134,7 puncte, dupa o saritura de 97 metri. Pe locul secund s-a clasat compatrioata sa Eva Pinkelnig, cu 128,2…