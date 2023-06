Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a pregatit o varianta-șoc in cazul in care finanțatorul Ioan Varga nu se va ințelege cu Dan Petrescu. Ladislau Boloni, proaspat promovat cu Metz in Ligue 1, este dorit in Gruia. Conform unor surse din anturajul celor de la CFR Cluj, discuția finala dintre Dan Petrescu și Nelu Varga s-a amanat…

- Rasturnare de situație la CFR Cluj! Dan Petrescu pare tentat sa ramana, deși in presa din Coreea de Sud s-a scris ca antrenorul roman va prelua formația Jeonbuk Hyundai de pe data de 11 iunie. „Bursucul” așteapta o intalnire cu Neluțu Varga in care sa lamureasca situația. Dan Petrescu, discurs misterios…

- Mai multe surse confirma ca Dan Petrescu a semnat cu cei de la Jeonbuk, echipa din prima liga a Coreei de Sud. „Bursucul” va fi inlocuit in Gruia de italianul Cristiano Bergodi, care nu si-a prelungit contractul cu Sepsi OSK.Mutarea lui Petrescu a fost confirmata de Dario Focardi, jurnalist specialist…

- Dan Petrescu (55 de ani) ar urma sa plece in scurt timp de la CFR Cluj. Destinația? Coreea de Sud. La Jeonbuk Hyundai. Antrenorul care a caștigat 5 titluri de campion cu CFR Cluj mai are un an de contract cu formația lui Nelu Varga, dar niciuna dintre parți nu iși mai dorește colaborarea. ...

- Dan Petrescu (56 de ani) a ratat primul titlu de campion cu CFR Cluj din ultimii 6 ani și ar lua in calcul sa plece de la echipa. In ciuda faptului ca președintele Cristi Balaj a precizat ca tehnicianul vrea sa ramana in Gruia, e posibil ca oferta excelenta venita din Asia sa-i fi schimbat viziunea…

- Se aduna nori de furtuna la CFR Cluj. Dan Petrescu mai are contract pana anul viitor, dar ar putea pleca inca din aceasta vara. Patronul Neluțu Varga are de gand sa renunțe la mai mulți jucatori, iar unul dintre cei aflați pe lista neagra este Denis Kolinger, fundașul pe care Florinel Coman l-a pacalit…

- Este cunoscut faptul ca pana și clubul de fotbal CFR Cluj depune eforturi pentru a putea participa in competițiile europene in sezonul urmator. Patronul echipei, Nelu Varga, a pus ipoteca pe zece apartamente pentru a obține fondurile necesare pentru licența UEFA. Pentru ca banii nu au ajuns, antrenorul…

- Nelu Varga, patronul campioanei Romaniei, CFR Cluj, a vorbit despre situația lui Ermal Krasniqi (24 de ani), extrema stanga a ardelenilor, despre care Dan Petrescu (55 de ani), tehnicianul trupei din Gruia, a spus ca poate pleca in vara. Krasniqi a venit in iarna in Romania, de la FC Ballkani, pentru…