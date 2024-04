Acord CFR Cluj – Dan Petrescu!

Stiri pe aceeasi tema

- Patronul CFR-ului, Ioan Varga, ar fi batut palma cu Dan Petrescu, pe care il așteapta sa revina din Coreea de Sud pentru a prelua echipa.CFR Cluj are acum un antrenor interimar, dupa ce Adrian Mutu și-a dat demisia in urma eșecului din Cupa Romaniei, scor 0-4 cu divizionara secunda Corvinul. Ulterior,…

- Oradea s-a dezvoltat rapid in ultimii ani și se afla intr-un proces accelerat de conectare a infrastructurii sale cu restul țarii. Deși ocupa locul 9 in topul celor mai mari orașe din Romania in ceea ce privește populația, cu aproximativ 183.000 de locuitori, este considerat o atracție turistica și…

- Antrenorul roman Dan Petrescu s-a despartit oficial de echipa sud-coreeana Jeonbuk FC. „Bursucul” lasa formația sponsorizata de concernul Hyundai Motors pe ultimul loc in clasamentul K-League. „A fost o perioada fericita sa fiu alaturi de cei mai buni jucatori si fani ai celei mai bune echipa din Asia.…

- Inevitabilul s-a produs. Dan Petrescu (56 de ani) nu mai este antrenorul lui Jeonbuk. Coreenii au facut anunțul oficial prin intermediul rețelelor de socializare. Eșecul din ultima etapa i-a fost fatal lui Petrescu. El lasa echipa pe ultimul loc in campionatul Coreei de Sud, cu 3 puncte dupa primele…

- Dan Petrescu s-a ințeles cu Jeonbuk privind rezilierea contractului. El se va desparți de echipa sud-coreeana dupa meciul de etapa viitoare, cu Gangwon, care va avea loc pe 7 aprilie Dan Petrescu traversa o perioada dezastruoasa la Jeonbuk, cu 8 meciuri la rand fara succes. Sports Donga a anunțat ca…

- Dan Petrescu, 56 de ani, trece printr-o situație dificila in Coreea de Sud cu Jeonbuk. Duminica, 0-1 pe terenul nou promovatei Gimcheon Sangmu. A ajuns pe locul 11 in campionat, penultimul. Dan Petrescu nu reușește sa gaseasca o soluție in acest inceput de an in Coreea de Sud. Dupa patru egaluri la…

- Formația coreeana Jeonbuk FC, antrenata de Dan Petrescu, s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor Asiei, dupa ce a remizat cu Pohang Steelers, scor 1-1, in mansa secunda a optimilor de finala. Gazdele au deschis scorul prin fundasul Chan-Yong Park (12), dar Jeonbuk FC a egalat in…

- Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, a anunțat deja ca il va demite pe antrenorul Andrea Mandorlini, dupa ce italianul a dus de rapa echipa ce parea invincibila in Romania, creata de Dan Petrescu. Mandorlini este invinuit pentru rezultatele slabe, stilul de joc nesatisfacator și relațiile tensionate…