- In contextul dezbaterii pe tema "Minority SafePack", europarlamentarul si vicepresedintele PNTCD Cristian Terhes a sustinut pe data 14 decembrie 2020, in plenul Parlamentului European, ca institutiile europene nu au competenta de a legifera in domeniul minoritatilor nationale, acest domeniu fiind…

- Partidul Național Liberal a fost singurul care a avut curajul sa treaca Romania prin cea mai grava criza de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial și și-a asumat responsabilitatea guvernarii. Desigur, astazi sunt mulți cei care comenteaza, mai ales dintre cei care au stat pe margine. Sa nu uitam, insa,…

- Romania a emis, prin sistemul RAPEX, patru alerte de masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, și recomanda retragerea acestora de la vanzare, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), potrivit Agerpres."Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Vizele pentru romani care vor sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii mai au de așteptat. Deși la nivelul Uniunii Europene exista un program de reciprocitate, in sensul in care cetațenii europeni nu au nevoie de viza pentru a calatorii in SUA, iar americanii intra in Europa doar cu pașaportul,…

- Europarlamentarul Dan Nica, liderul delegatiei PSD din Parlamentul European, a cerut Comisiei Europene sa actioneze pentru eliminarea mecanismului de vize impus in prezent de SUA romanilor, bulgarilor, croatilor si cipriotilor si pentru renuntarea la tratamentul discriminator aplicat statelor membre…

- O rezoluție privind viitorul educației europene, in contextul Covid-19, a fost adoptata la Bruxelles, la inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu. Aceasta iși propune alocari financiare consistente, reducerea decalajelor dintre regiuni și state membre, precum și asigurarea accesului la educație. Comisia…