Dan Barna: „Trebuie să sofisticăm un pic campania de informare și promovare a vaccinării” Campania de informare și promovare a vaccinarii impotriva Covid – 19 trebuie adaptata la nivelul realitaților din mediul rural. In plus, e necesar un efor colectiv, in care adepții vaccinarii sa-i duca și pe cei din jurul lor, sa fie imunizați, considera vicepremierul Dan Barna. In opinia vicepremierului, actualul ritm al vaccinarii poate scadea in cateva zile, motiv pentru care ar fi necesara o noua abordare, orientata catre mediul rural. „De la nivelul Guvernului va trebui sa sofisticam un pic campania de informare și de promovare. A fost campania naționala, acum e clar ca trebuie sa coboram… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

