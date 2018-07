Stiri pe aceeasi tema

- USR are usile deschise pentru fostul procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, daca va dori sa intre in politica, a anuntat marti presedintele formatiunii, Dan Barna. El nu a exclus posibilitatea ca USR sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru alegerile prezidentiale. Barna a aratat ca a existat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, ca i-a propus fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, sa se inscrie in partid, afirmand ca, in prezent, este prematur sa spuna daca, in contextul in care va onora invitatia, i se va propune si sa fie candidata partidului la alegerile prezidentiale.…

- Kovesi, invitata sa se inscrie in USR. Președintele partidului, Dan Barna, a anunțat ca i-a transmis fostei șefe DNA ca are ușile USR deschise pentru a se inscrie, chiar și in vedere unei viitoare candidaturi la alegerile prezidențiale. Laura Codruța Kovesi nu a dat un raspuns ferm, ci a spus ca, momentan…

- Dacian Ciolos, liderul Ro+, spune ca stie ca multora le vine in gand sa-si ia campii, dar precizeaza ca, desi situatia de fapt nu poate fi schimbata, poate fi schimbat ce va sa vina daca raman si gandesc si lucreaza impreuna. ”Stiu ca multora dintre voi va vine in gand sa va luati campii,…

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, a facut un apel la presedintele Klaus Iohannis sa inceteze cu „amenintarile” publice la adresa premierului Viorica Dancila. „Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice…

- Președintele Klaus Iohannis a intrat in coliziune directa cu Executivul, dupa ce a refuzat revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Ulterior, ministrul Justiției a anunțat ca aceasta decizie va fi atacata la CCR, iar președintele Iohannis a spus ca nu exista motive pentru un atac…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in perioada imediat urmatoare sunt trei linii de actiune esentiale pe care Romania le sustine, in conditiile unui context de securitate in regiunea extinsa a Marii Negre marcat de impredictibilitate, mentionand ca tara noastra incurajeaza cresterea…

- "Eu stiu de la doamna prim-ministru ca il sustine in totalitate pe ministrul Toader si noi il sustinem. In functie de ce va anunta presedintele, daca mininistrul Toader intentioneaza sa intreprinda vreun demers, noi il vom sprijini", a declarat Liviu Dragnea, dupa ședința CEX al PSD. Intrebat…