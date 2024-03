Dan Cimpean, expert in securitate cibernetica, a declarat vineri, la emisiunea LIVE, de la Digi24, prezentata de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, ca de cand a inceput razboiul in Ucraina atacurile cibernetice din partea unor grupari pro-ruse sau direct legate de guvernul de la Kremlin au devenit aproape permanente, nu numai in Romania, ci și in majoritatea statelor europene. El a atras atenția ca atacurile vor continua și in perioada urmatoare.