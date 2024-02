Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis, in cursul zilei de luni, 12 februarie 2024, o avertizare meteo. Furtuna Karlotta, care a facut ravagii in Europa, se indreapta spre Romania. Iata ce zone vor fi afectate de ploi si ninsori!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis avertizari nowcasting Cod galben de fenomene meteo periculoase, valabile in orele urmatoare in 10 județe din Romania. Iata zonele afectate de anunțul ANM!

- Temperaturile se vor schimba in perioada urmatoare, potrivit informațiilor furnizate de ANM – Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii au reactualizat prognoza pentru saptamana viitoare și au avertizat cu privire la un ciclon polar ce va afecta Romania. Elena Mateescu, directorul Administrației…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au anunțat un ciclon polar care va lovi Romania in pragul sarbatorilor de iarna din acest an. Iata la ce trebuie sa ne așteptam in urmatoarea perioada!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au semnalat polei, burnita si ceața densa pentru mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au semnalat polei, burnita si ghetus pentru mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora despre vreme. Specialiștii au emis Cod galben de ceata in mai multe județe din țara. Iata lista zonelor afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Florinela Georgescu, director de prognoza de la Administrația Naționala de Meteorologie, a anunțat ca este așteptat un nou ciclon care vine dinspre Europa. ”Nu trebuie sa ne speriem, dar vine un alt ciclon. El vine din Europa cu fenomene mai putin severe si speram sa se pastreze. Pana la jumatatea saptamanii…