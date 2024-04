Stiri pe aceeasi tema

- Se termina cu temperaturile de vara. Chiar daca suntem in aprilie, avem maxime de 26-28 de grade C. De marți insa vremea schimba foaia. De saptamana viitoare revin ploile și frigul. Practic patrunde in țara noastra o masa de aer polar iar temperaturile scad brusc și cu 10 grade C. Administrația Naționala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment Cod Galben de vant puternic, grindina și descarcari electrice pentru anumite zone din Romania. Concret, sunt vizate numeroase localitați din doua judete din tara. Alerta ANM! Cod Galben de vant puternic, grindina și descarcari electrice…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica de vreme severa, valabila pana maine, ora 22:00. ???? intensificari ale vantului, vijelii – in intervalul 1 aprilie, ora 20.00 – 2 aprilie, ora 08.00, vantul se va intensifica treptat in Banat, Crișana, Oltenia, jumatatea vestica…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Vremea se schimba radical in Romania! Vor fi 23 de grade in Celsius. Dupa episodul de iarna, urmeaza vreme frumoasa in țara noastra.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța o schimbare brusca a vremii. Temperaturile vor fi in scadere in toata țara, iar in Moldova și Transilvania vom avea ninsori consistente. De asemenea, in restul țarii vom avea ploi și o vreme geroasa. Incepand de luni, temperaturile…

- Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat cum va fi vremea in urmatoarele zile in Romania. Prognoza meteo indica valori termice peste specificul perioadei curente. Cand se va intoarce frigul, potrivit estimarilor specialiștilor. Vreme mai calda decat de obicei…

- Temperaturile vor fi deosebit de ridicate saptamana aceasta, pentru perioada in care ne aflam, apoi, din 12 februarie, iarna se intoarce, potrivit prognozei pentru perioada 5 - 18 februarie, transmisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).BANAT Cu variații in general ușoare…

- Mihai Huștiu, meteorolog la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a explicat ca un nou val de ger va lovi Romania, in urmatoarele 3 zile. Minimele vor ajunge la -18 grade in zona Transilvaniei, dar și in restul țarii vorm avea temperaturi foarte scazute. Incepand de joi, vremea se schimba și…