Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca marți dimineața este ceața groasa și vant puternic in mai multe zone din Romania. Meteorologii au emis avertizari cod galben. Specialiștii spun ca local este ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Sunt vizate Targu Lapuș, Copalnic-Manaștur, Barsana, Ocna Șugatag, Cupșeni, Cernești, […] Articolul Cod galben de vant puternic in Banat. UPDATE O noua avertizare meteo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .