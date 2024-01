Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din județul Olt prins la volan beat și fara permis, pe un drum din județul Dambovița, a ajuns dupa gratii. Astazi, 9 ianuarie, acesta a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile, așa cum se arata intr-un comunicat emis de IPJ Dambovița. In cauza, polițiștii continua cercetarile,…

- Adolescent injunghiat de un tanar de 19 ani, in urma unui scandal intr-un bar din Berghin. Agresorul, arestat preventiv Un adolescent a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiat de un tanar de 19 ani, in urma unui scandal produs intr-un bar din Berghin. Agresorul, un tanar de 19 ani, a fost arestat…

- Polițiștii au fost chemați sa intervina, in dimineața de 28 noiembrie, pentru a aplana un conflict familial la o casa din Jibou. Ajunși la fața locului, aceștia au gasit un tanar jibouan de 25 de ani care a facut scandal și și-a amenințat mama. La vederea polițiștilor tanarul nu s-a calmat, a refuzat…

- Politistii de la Investigatii Criminale din Timisoara au retinut ieri un barbat suspect de comiterea unei talharii aproape de zona centrala a orasului. Autoritatile au fost sesizate de o tanara de 19 ani care in seara precedenta a fost lovita din spate si i-a fost smuls lantul de aur de la gat. „La…

- Un barbat din judetul Dambovita a fost arestat preventiv, joi, sub acuzatiile de evadare si violare de domiciliu. Inculpatul, aflat in arest la domiciliu intr-un dosar in care este cercetat pentru infractiuni cu violenta, a ignorat termenii mandatului de arestare si a intrat, noaptea, in casa unei femei,…

- Un sucevean in varsta de 25 de ani a primit mandat de arestare pentru o perioada de 30 de zile. Vasile Muntean este acuzat de comiterea infracțiunii de violența in familie, iar mandatul de arestare emis de Tribunalul Suceava poate fi contestat la Curtea de Apel Suceava.Incidentul in urma caruia s-a…

- Barbatul care a incendiat apartamentul din Techirghiol, la sfarsitul saptamanii trecute, a fost arestat preventiv pentru 30 zile, au anuntat reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Procurorii il ancheteaza si pentru ca si-a agresat sotia cu o zi inainte de a da foc locuintei si…

- Un caz bizar de proxenetism a ieșit la iveala la Constanța, unde un barbat este suspectat ca și-a ajutat soția sa practice aceasta „meserie”. El a fost plasat in arest preventiv, pentru o perioada de 30 de zile.