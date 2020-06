Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul UDMR pentru declararea zilei de 15 martie ca sarbatoare a comunitații maghiare din România - scos de la sertar dupa 3 ani - a intrat miercuri la vot în Camera Deputaților și a fost respins. Inițiativa legislativa a intrat la vot în plen cu raport de respingere din partea…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca anunța ca Senatul a votat cu 80 de voturi – pentru, 42 – impotriva și 10 – abțineri, un proiect de lege inițiat de senatorii PSD, prin care se interzice, pe o perioada de doi ani, a instrainarii participațiilor statului la companiile și societațile naționale,…

- O ancheta derulata de DIICOT Dambovița a ajuns pana in Prahova. O minora fugita dintr-un centru de servicii sociale din Targoviște a fost gasita la Puchenii Mari, in locuința unui barbat care planuia sa o transforme in prostituata. Potrivit procurorilor dambovițeni, in noaptea de 13 spre 14 mai, minora…

- Proiectul Centrului de Recuperare și Refacere a Veteranilor din Targoviște, primul de acest gen din Romania, ar putea fi finalizat cu bani europeni. Anunțul a fost facut de ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș, care a spus și cum pot fi accesați bani europeni pentru acest proiect: una dintre…

- Comisia Europeana a promis ca nu va face economii și va mobiliza toate fondurile disponibile pentru a ajuta statele membre sa reduca impactul social și economic al epidemiei de coronavirus. Astfel, potrivit euractiv.ro, Comisia Europeana a anunțat in urma cu cateva saptamani Inițiativa pentru investiții…

- Autoritațile au anunțat in aceasta seara decesul a inca patru persoane infectate cu COVID-19, astfel ca bilanțul total ajunge in Romania ajunge la 22. Este vorba despre: 19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovița, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența București…

- Retailerul Mega Image, deținut de grupul belgian Delhaize, lanseaza in Romania un nou program, in care persoanele in varsta și cele cu dizabilitați vor avea ore speciale. Astfel, magazinele Mega Image și Shop&Go vor fi deschise special pentru aceste persoane in intervalul orar 07.00 – 08.00,…