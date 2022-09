Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, Sebaidin și Damaris au avut o discuție lamuritoare despre viitorul lor in competiție. Baiatul are impresia ca tanara nu iși dorește o relație, in timp ce Damaris considera ca Sebaidin nu are suficienta rabdare sa o cunoasca.

- Conform alinierii din gala, Damaris și Sebaidin au petrecut aseara o ora impreuna. Cei doi au avut ca subiect de discuție, printre altele, religia și felul in care se raporteaza la divinitate! Concurenta de la Mireasa nu vrea sa ii faca speranțe lui Sebaidin, asta daca nu ajung sa se ințeleaga in privița…

- Damaris de la Mireasa sezon 6 i-a povestit lui Sebaidin ca a vrut sa se sinucida de ziua ei. Mama fetei a dus-o la medic, care a redirecționat-o la un psihiatru. Acesta a luat decizia sa o interneze la un spital de specialitate.

- Gabriela, noua concurenta de la Mireasa, a trecut printr-o experiența traumatizanta la o varsta destul de frageda. Aceasta a povestit totul in testimonialul de prezentare. Ce s-a intamplat mai exact cu ea și cum a descris partenerul visurilor ei.

- In ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile Iubirii, Sabrina și Perneș și-au marturisit dragostea și au vorbit despre condițiile de casatorie in marea finala. Sabrina este nehotarata in privința nunții cu partenerul ei și nu știe daca ai vrea sa se marite cu Perneș, pe motiv ca nu vrea sa…

- Vicepremierul Kelemen Hunor afirma, referindu-se la declaratiile Laurei Codruta Kovesi despre felul in care a fost transpusa Directiva UE privind avertizorii de integritate, ca "doamna ar fi fost mai inteleapta daca facea aceasta declaratie dupa ce legea este promulgata". Fii la curent cu…

- Yana de la Mireasa sezonul 5 a ținut sa-și lamureasca fanii cu privire la relația dintre ea și Andrei. Concurenta a fost nevoita sa paraseasca casa Mireasa pentru ca ii expirase viza turistica și nu mai putea sa stea pe teritoriul Romaniei.