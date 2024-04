Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la Prodanca. Punct și de la capat, impresara a fost la o biserica ortodoxa din Las Vegas. Acest moment i-a adus aminte de mama ei, Ionela Prodan, care era o femeie credincioasa și care a crescut-o pe vedeta in același spirit.

- In ediția din aceasta seara, Anamaria Prodan, impreuna cu fiica ei cea mare, Rebecca, fiul ei, Bebeto, și prietenii buni, au fost la unul dintre restaurantele de lux din America. Au mers la o locație extrem de cunoscuta din Las Vegas. dar tanara spune ca și-ar fi dorit altceva.

- Dupa ce s-a plimbat cu gondola prin Las Vegas, Bebe s-a intors acasa, acolo unde il aștepta mama lui. Doar ca, la un moment dat, fiul Anamariei Prodan și-a dat seama ca nu mai are portofelul la el.

- Anamaria Prodan a trecut prin momente tensionate, dupa ce a aflat ca va fi nevoita sa stea la o coada uriașa, in Las Vegas. Vedeta a fost nemulțumita de modul in care au decurs lucrurile și de organizare și nu a ezitat sa exprime acest lucru public, in fața camerelor de filmat, in ”Prodanca. Punct și…

- Anamaria Prodan este fana a luxului și rafinamentului și nu se ferește sa o arate. Vila pe care o are in inima Las Vegas-ului rivalizeaza cu cele mai spectaculoase imagini din filme. Cunoscuta impresara, care traiește și in America, acolo unde merge des, a deschis ușile casei sale din Las Vegas pentru…

- In emisiunea Prodanca. Punct și de la capat de la Antna Stars, Anamaria Prodan a facut turul vilei sale din Las Vegas. De fiecare data cand merge in America, impresara se bucura de locuința sa care se afla intr-o zona foarte frumoasa și sigura din Las Vegas.

- Prodanca. Punct si de la capat. Anamaria Prodan i-a primit pe telespectatori in interiorul casei sale de lux. Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, impresara a renovat totul, iar zecile de fotografii cu fostul ei soț au disparut! Vedeta a avut nevoie de o schimbare radicala și a trecut la fapte!