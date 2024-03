Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fiul ei s-a plimbat cu gondola pin Las Vegas, Bebe s-a intors acasa, unde Anamaria Prodan nu se simțea prea bine. Acesta este și motivul pentru care impresara și-a dorit ca Bebe sa mearga cu doi prieteni apropiați ei la Venețian.

- A crezut ca va parte de cateva momente de relaxare, dar a avut parte de o experiența neplacuta. Anamaria Prodan a mers la masaj intr-un salon mai puțin cunoscut din Las Vegas, impreuna cu fiul ei.

- Anamaria Prodan a rabunit in plina strada, nemulțumita ca trebuie sa stea la coada pentru a face turul orașului Las Vegas. Cum a reacționat Bebeto, fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf, atunci cand impresara a vrut sa-și ceara banii inapoi.

- Anamaria Prodan este fana a luxului și rafinamentului și nu se ferește sa o arate. Vila pe care o are in inima Las Vegas-ului rivalizeaza cu cele mai spectaculoase imagini din filme. Cunoscuta impresara, care traiește și in America, acolo unde merge des, a deschis ușile casei sale din Las Vegas pentru…

- In cadrul emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat” de la Antena Stars, Anamaria Prodan și-a prezentat vila de lux pe care o deține in Las Vegas, S.U.A.! Iata cum arata locuința pe care impresara o deține intr-o zona buna a Americii, dar și cine sunt veciii sai celebri!

- In emisiunea Prodanca. Punct și de la capat de la Antna Stars, Anamaria Prodan a facut turul vilei sale din Las Vegas. De fiecare data cand merge in America, impresara se bucura de locuința sa care se afla intr-o zona foarte frumoasa și sigura din Las Vegas.

- Anamaria Prodan, in varsta de 51 de ani, traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, atat pe plan personal cat și profesional. Recent, impresara a vorbit despre proiectele sale și a dezvaluit care este relatia fiului ei, Bebeto, cu iubitul Ronald Gavril.„Ma duc la sala, boxul este foarte-foarte…

- Reality show-ul care o are in prim plan pe Anamaria Prodan se numește „Prodanca. Punct si de la capat”. Acesta revine la Antena Stars cu cel de-al optulea sezon, care va avea premiera sambata, 3 februarie, de la ora 20.00. „Producția continua saga familiei, de data aceasta cu un singur personaj principal,…