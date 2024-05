5 concluzii după 5 meciuri capitale S-a incheiat play-out-ul: FCU Craiova și FC Voluntari retrogradeaza direct, Dinamo și FC Botoșani merg la baraj, Poli Iași continua sigur in Liga 1. 1. Un pariu: Dinamo și FC Botoșani vor ramane in SuperLiga Candva un club legendar, Dinamo a ajuns sa tremure pentru menținerea in prima divizie a doua oara in ultimii trei ani. Teoretic, „cainii” aveau cel mai greu meci dintre formațiile cu retrogradarea deasupra capului. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

