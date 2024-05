Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 12 mai, vor avea loc cele 5 finale pentru salvarea de la retrogradare. CCA a anunțat cine va arbitra partidele care vor incepe la 21:30 și vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Batalia pentru salvarea de la retrogradare e mai aprinsa ca niciodata in acest sezon și se da pana in ultima etapa din play-out. Cinci…

- Tensiunea va fi la cote maxime in ultima etapa din play-out-ul SuperLigii. FC Botoșani, FC Voluntari, Poli Iași, Dinamo și FCU 1948 Craiova, cele 5 cluburi aflate in cursa pentru evitarea retrogradarii, au șanse la salvarea directa și infrunta doar echipe care, in principiu, și-au indeplinit deja…

- Raul Rusescu, triplu campion al Romaniei, anticipeaza ca Dinamo va retrograda direct la finalul play-out-ului. Cu doua runde ramase de disputat, Dinamo ocupa locul 15, poziție direct retrogradabila, cu 21 de puncte la bilanț, cate are și „lanterna roșie” din prezent, Poli Iași. „Cainii” sunt la un punct…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, este in culmea fericirii, dupa ce echipa lui a invins-o pe FC U Craiova, scor 4-1, intr-un meci influențat clar de erorile de arbitraj comise de Iulian Calin. Valeriu Iftime a facut calculele pentru salvarea de la retrogradare. Patronul moldovenilor spune…

- Remiza dintre Oțelul Galați și Poli Iași, scor 1-1, a stabilit ierarhia finala a sezonului regulat din Superliga. Programul play-out-ului este acum cunoscut. U Cluj și UTA incep play-out-ul pe cele doua poziții care duc la barajul pentru Conference League. Locurile direct retrogradabile sunt ocupate…