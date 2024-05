FCU Craiova a pierdut, scor 1-3, cu AFC Hermannstadt, in partida susținuta duminica seara, pe teren propriu, contand pentru etapa 9, ultima din play-out-ul Superligii. In urma acestui rezultat, echipa familiei Mititelu se intoarce in eșalonul secund dupa trei ani petrecuți pe prima scena a fotbalului romanesc. Trupa lui Eugen Trica a deschis scorul imediat dupa pauza, prin Blanuța, cu un șut din afara careului (’47, 1-0). Sibienii au replicat la scurt timp prin Sato Mino, cu o lovitura de cap, dupa o centrare de pe dreapta a lui Balaure (’55, 1-1). Povestea s-a repetat in minutul 59, doar ca assistul…