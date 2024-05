Războiul clanurilor/Interlopii dau mare tun în „5”! Sectorul 5 se transforma, cu ocazia alegerilor locale din acest an, in terenul de lupta al clanurilor Piedone și Vanghelie. Fiecare vrea sa demonstreze ca este cel mai respectat și, deopotriva, temut printre alegatori, așa ca toata priceperea caștigata in ani de administrație locala va fi aruncata la bataie. Nu, nu va gandiți la proiecte […] The post Razboiul clanurilor/Interlopii dau mare tun in „5”! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banii europeni sunt bani care modernizeaza RomaniaRomania poate avea școli moderne și bine dotate, spitale performante, autostrazi și cai ferate la standardul secolului XXI. Și le poate avea gratis, din bani europeni. Dar fix la acești bani gratis, care vin prin PNRR, singurul proiect de țara pe care…

- Ana Roșca ar avea o pensie de doar 2 mii de lei, insa ar deține o strada intreaga la intrarea in Bragadiru. In casele respective ar locui chiar rudele lui Piedone. Doar una dintre vile are peste 200 de metri patrați.In prima casa de pe aceasta strada locuieste fratele editului din sectorul 5, iar la…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat acid alegerea coaliției PSD-PNL de a avea candidați separați la Primaria Capitalei. Victor Ponta spune ca cele doua mari partide ar fi trebuit, in primul rand, sa explice de ce au retras candidatura medicului Cirstoiu, dupa care sa se ințeleaga asupra unui candidat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat ca este exclusa o sustinerea lui Piedone la Primaria Capitalei, in contextul in care in spațiul public este vehiculata susținerea edilului de la Sectorul 5.

- Angajat primarie: Receptie, donn\" primar. Suntem pe strada Cobadin, asa cum v-am zis si de dimineata, la raport. Am finalizat turnarea de asfalt. 300 de tone de strat. Uzura chiar in momentul de fata am finalizat. Multumim colegilor de la Politia Locala pentru suport. I-am rugat sa mai ramana inca…

- Angajat primarie: Receptie, donn\" primar. Suntem pe strada Cobadin, asa cum v-am zis si de dimineata, la raport. Am finalizat turnarea de asfalt. 300 de tone de strat. Uzura chiar in momentul de fata am finalizat. Multumim colegilor de la Politia Locala pentru suport. I-am rugat sa mai ramana inca…

- Eu nu cred ca ploșnițele au așa o informație pana unde este Sectorul 5 și de unde incepe, de exemplu, Sectorul 4”, spune Alexandru Rafila, dupa ce elevii din Sectorul 5 stau luni acasa pentru dezinsecția in școli. Combaterea acestor insecte se face prin masuri igienice.Ploșnițele nu știu pana unde…

- Chiar daca nu se ucid intre ele, in Romania se razboiesc mai multe familii: Clanul Soprano, Clanul Sicilienilor și Clanurile Venețienilor. Cu ingaduința cititorilor, bluram numele reale ale grupurilor de putere, care se bat pentru conducerea treburilor obștești. Asta ca sa spulberam iluzia ca cineva…