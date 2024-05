Stiri pe aceeasi tema

- Transformarea caștigatoare din ediția cu numarul 13 a fost cea a Bellei Santiago și a Barbarei Isasi. Cele doua concurente au obținut cel mai mare punctaj in gala cu numarul 13 a sezoului cu numarul 20 Te cunosc de undeva.

- Mircea Badea, cunoscutul gazetar și prezentator al emisiunii "In gura presei" de la Antena 3 CNN, a facut o declarație surprinzatoare in cadrul programului sau, anunțand o schimbare de abordare pentru ediția de duminica a emisiunii.

- Deși a fost ștearsa rapid de pe platformele televiziunii, o inregistrare postata pe Antena Play a dezvaluit publicului care va fi juratul de la „Chefi la Cuțite” care va ramane fara echipa in concurs, potrivit Click.

- Bucurie mare in showbiz-ul internațional. Doua mari celebritați au facut un pas important in viața lor, dupa o relațoe de șase ani. Barbatul a decis ca a venit momentul sa iși ceara iubita in casatorie, punandu-i pe deget inelul. Au vrut sa fie secret, dar s-au dat de gol. Un cuplu celebru s-a logodit…

- In ediția din data de 27 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, mama Andradei a intervenit, printr-un apel telefonic, in cadrul emisiunii, dupa ce fiica sa și Iuliana au avut parte de un nou conflict. Iata ce cuvinte și-au adresat cele doua, dar și ce a fost rugata tanara de 19 ani de mama ei…

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva! a adus o noua provocare pentru Emi și Cuza, asta pentru ca au avut de pregatit un moment cu totul special, dar in același timp. S-au transformat in Stela Popescu și Alexandru Arșinel.

- UEFA a inchis peluza nord a stadionului celor de la Legia Varșovia pentru meciul din aceasta seara cu Molde, din barajul pentru optimile Conference League, dar ultrașii polonezi au gasit o modalitate sa fenteze sancțiunea dictata de forul european. ...

- Daca inca nu știți cu ce sa va cadorisiți perechea de ziua iubirii, musai sa mergeți pe mana patiseriei Sweet Iris, care vine cu o propunere inedita: fructe trase in ciocolata! Gasi astazi și maine la Sweet Iris capșuni, banane, struguri, mere și pere scaldate in ciocolata alba sau neagra. Ciocolata…