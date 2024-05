Stiri pe aceeasi tema

- Transformarea caștigatoare din aceasta seara a fost cea a lui Romica Tociu și a Paulei Chirila. Cei doi concurenți au obținut cel mai mare punctaj in gala cu numarul noua a sezoului cu numarul 20 Te cunosc de undeva.

- Emi și Cuza s-au transformat in Klemen Slakonja și au cantat „Putin Putout” in a șasea gala Te cunosc de undeva! sezonul 20. Piesa este o adevarata parodie, iar cei doi au reușit sa puna in scena videoclipul „nebun” ala acesteia.

- Gala a treia a emisiunii "Te cunosc de undeva!" din sezonul 20, care a avut loc pe 2 martie 2024, a adus o surpriza neașteptata atat concurenților, cat și telespectatorilor acestui show captivant.

- Florin Ristei și Ilona au reușit sa creeze un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 20, ediția din 2 martie 2024, dupa ce ei s-au transformat in Pippo Franco și au cantat o melodie de copii.

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva! a adus o noua provocare pentru Emi și Cuza, asta pentru ca au avut de pregatit un moment cu totul special, dar in același timp. S-au transformat in Stela Popescu și Alexandru Arșinel.

- Jo și Liviu Teodorescu au dat din casa! Cei doi concurenți au vorbit despre primele personaje din noul sezon al emisiunii de la Antena 1. Iata ce declarații au facut cei doi artiști despre emisiune!

- Barbara Isasi de la Mandinga s-a mutat in Romania in urma cu opt ani, insa nu i-a fost atat de ușor sa-și paraseasca țara natala și sa mearga intr-un alt loc total strain pentru ea. Concurenta de la Te cunosc de undeva ne-a vorbit despre cea mai mare frica a ei atunci cand a decis sa se stabileasca…

- In prima ediție a sezonului 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Alina Pușcaș și Andreea Balan au reușit sa atraga toate privirile cu ținutele lor. Cele doua au stralucit și la propriu, și la figurat, in rochiile argintii.