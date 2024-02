Stiri pe aceeasi tema

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au luat cu asalt scena Te cunosc de undeva! sezonul 20 in a doua ediția din 24 februarie 2024. Concurenții au pus in scena celebrul videoclip al piesei „Candy Man” al Christinei Aguilera.

- Jo și Liviu Teodorescu au pus in scena un moment bollywoodian de excepție la Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 24 februarie 2024. Concurenții au fost o explozie de energie, iar juriul și publicul i-au privit fascinați.

- Liviu Teodorescu și Jo fac echipa in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva”. In ediția difuzata maine, la Antena 1, ei vor prezenta un moment artistic de la Bollywood. Dupa ce saptamana trecuta, in cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotriva a rasfatat-o pe Jo si l-a chinuit…

- Ilona Brezoianu și-a deschis sufletul in fața reporterului Spynews.ro și a dezvaluit care este ce mai mare frica a ei, dar și cum reușește sa traiasca cu aceasta. Partenera lu Florin Ristei, de la Te Cunosc de Undeva, vorbește și despre presiunea concursului.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.

- Bella Santiago și Barbara Isasi fac echipa la „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, emisiune care revine la Antena 1 din 17 februarie. Sezonul 20 „Te cunosc de undeva!” dezvaluie o echipa plina de energie, formata din Barbara Isasi și Bella Santiago: „Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele in…

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…