Stiri pe aceeasi tema

- Liderul spiritual tibetan, in varsta de 85 de ani, a primit prima doza de vaccin anti-COVID-19 la spital in orașul Dharamshala din nordul Indiei. Reprezentantii sai au solicitat vaccinarea inca de acum doua luni.

- Liderul spiritual Dalai Lama s-a vaccinat impotriva Covid-19 la un spital din Dharamsala si a fost tinut sub observatie aproape o jumatate de ora, informeaza Mediafax . Dalai Lama a multumit guvernului Indiei pentru facilitarea vaccinarii. Dalai Lama le-a cerut oamenilor sa mearga sa se vaccineze, in…

- Potrivit medicilor de la spitalul din Dharmsala, unde a fost vaccinat liderul spiritual, acesta a fost supravegheat timp de 30 de minute dupa ce a primit prima doza de vaccin anti-COVID 19. Dalai Lama i-a indemnat și pe ceilalți oameni sa ii urmeze exemplul. Alte zece persoane, care locuiesc in reședința…

- Liderul spiritual tibetan Dalai Lama s-a vaccinat impotriva Covid-19 la un spital din Dharamsala și a fost, ulterior, ținut sub observație o jumatate de ora. Liderul spiritual a facut și un apel in fața oamenilor sa se vaccineze in numar cat mai mare.

- Simona Halep, numarul trei WTA, s-a vaccinat miercuri dimineața cu serul produs de Pfizer. ”Imi doream dar tot timpul am emotii, insa am venit cu sufletul deschis si sunt foarte bine”, a declarat Simona Halep Faptul ca sportiva a fost imunizata cu Pfizer, deși are 29 de ani, a starnit controverse in…

- Carol-Eduard Novak (44 de ani), noul ministru al Sportului, s-a vaccinat astazi impotriva COVID-19. Imediat dupa ce s-a imunizat, omul din fruntea MTS a explicat cum a decurs procedura. „Dupa cum am anunțat inca de la inceputul anului, m-am vaccinat astazi, imediat ce am avut aceasta posibilitate.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, s-a vaccinat luni dimineata impotriva Covid-19. Alaturi de el s-a vaccinat și personalul din cadrul DSU, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București.

- In prima zi a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus din Romania, din peste 900 de persoane carora le-a fost administrat serul, numai una a avut o reactie adversa, dar si aceea s-a rezolvat rapid, cu un minim tratament.