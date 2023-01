Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de la Secția Rurala Gura Humorului, care efectua control trafic pe parcursul nopții de miercuri spre joi, a fost nevoit sa se intrebuințeze serios, inclusiv cu o urmarire pe jos, pentru a prinde un șofer care a facut tot posibilul pentru a-și pierde urma.In jurul orei 0.10 din noapte, ...

- Metaloglobus a caștigat clar, scor 3-0, meciul jucat pe propriul teren contra celor de la Progresul Spartac. Viitorul Pandurii s-a impus in deplasare cu Minaur Baia Mare, iar Slatina și Poli Timișoara au remizat.

- Etapa a XII-a a Ligii a IV-a a programat, la finele saptamanii trecute, duelul primelor doua clasate, Șomuzul Preutești și Juniorul Suceava. Partida s-a terminat la egalitate, 1-1, astfel incat formația din Preutești iși pastreaza avansul de doua puncte in fruntea ierarhiei. Cel mai categoric succes…

- Dinamo Bucuresti s-a impus impotriva echipei Metaloglobus, scor 2-1, intr-un meci disputat in etapa a 11-a din Liga 2. Tot sambata. Unirea Dej a urcat pe prima poziție dupa ce a invins pe FC Brașov.

- bull; "Marinariildquo; au cinci puncte avans fata de formatia din capitala si, indiferent de rezultat, vor ramane pe locul intai si dupa aceasta etapa.bull; In runda trecuta, ambele adversare de vineri au castigat cu acelasi scor, 2 0: Farul acasa cu Universitatea Cluj, Rapid in deplasare cu FC Hermannstadt.bull;…

- Vineri, 14 octombrie, la ora 10:50, un cetațean a sesizat ca pe malul Mureșului au fost depozitate resturi din materiale de construcții. La fața locului s-a deplasat patrula mobila de Intervenție care, prin masuri specifice, a identificat persoana responsabila, respectiv V.L., sancționandu-l contravențional…

- FC Voluntari anunța ca spectatorii vor avea intrarea libera la meciul cu CS Mioveni din etapa 13 a SuperLigii, programat vineri, 7 octombrie, ora 18:00. Duelul care deschide etapa 13 a campionatului intern, FC Voluntari - CS Mioveni, va putea fi urmarit gratuit de pe stadionul „Anghel Iordanescu” din…

- Primul caz de supraveghere cu o brațara electronica de monitorizare din Romania este al unui barbat din Capitala care și-a agresat iubita. Proiectul se aplica in trei etape, dupa cum urmeaza: – prima etapa – in perioada 2022 – 2023: in București și in județele Iași, Mureș și Vrancea; – a doua etapa…