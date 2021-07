Dacian Cioloș: „Nu renunțăm la alegerile locale în două tururi” Copresedintele USR PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos a declarat, vineri, la Teleorman, ca formatiunea sa politica nu renunta la sustinerea alegerii primarilor in doua tururi. „Nu vom renunta la idee, chiar daca nu e in programul de guvernare ca atare. Nu vom renunta la idee, pentru ca e un obiectiv pe care il avem si vom cauta sa constituim o majoritate in Parlament. Din pacate, in Coalitie, UDMR ne-a spus de la inceput ca nu sustine un astfel de proiect. Sa vedem daca in timp ii putem convinge si pe ei. Daca nu, sper sa construim o majoritate om cu om in Parlament, pentru ca nu vom renunta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

