- Cel putin 20 oameni au murit si peste 900 au fost raniti dupa ce un cutremur puternic a zguduit vineri estul Turciei, scrie Reuters. Cutremurul cu magnitudinea 6,8 s-a produs vineri in provincia Elazig din estul Turciei la ora locala 20:55, epicentrul fiind in districtul Sivrice, fiind resimtit in provinciile…

- In ziua de 24 Ianuarie 2020 la ora 19:55:16 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Turcia un cutremur cu magnitudinea ml 6.6, la adancimea de 10 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31km S de Elazig, 70km N de Siverek, 82km E de Malatya, 99km NV de Diyarbakir, 110km NE…

- Calin Ioan Lita, un elev de 18 ani de la Seminarul Teologic din Curtea de Arges, a fost diagnosticat acum cateva saptamani cu cancer la colon cu metastaze multiple. Ca sa fie langa el, mama si-a dat demisia de la serviciu. Medicii din Romania nu i-au dat vreo sansa, insa doctorii turci de la clinica…

- Autoritatile turce au arestat 100 de persoane - inclusiv zeci de straini - suspectate ca fac parte din gruparea Statul Islamic (SI), in cadrul unor operatiuni inainte de Revelion, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu, relateaza AFP. Peste 40 de irakieni, aproximativ 20 de sirieni si…

- Patru primari apartinand principalului partid de opozitie prokurd din Turcia au fost destituiti sambata si inlocuiti cu edili proguvernamentali, a anuntat agentia nationala de presa turca Anadolu, citata de AFP si Reuters potrivit Agerpres Primarul localitatii Suruc, in provincia Sanliurfa, si primarii…

- Circa 200 de persoane din patru provincii turcesti au fost diagnosticate cu toxiinfectie alimentara dupa ce au consumat spanac contaminat, a declarat marti ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, in fata parlamentului, potrivit DPA. Ierburi toxice amestecate cu spanac si vandute la Istanbul si provinciile…