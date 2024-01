Stiri pe aceeasi tema

- A fost cutremur, joi dimineața, 28 decembrie, in Romania. Seismul a fost unul slab. Potrivit informațiilor facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 28 decembrie s-a produs la ora 03:05, in Transilvania, Hunedoara. Seismul a avut 2,3 grade…

- Inca un cutremur s-a produs in Romania, de aceasta data in dimineața zilei de vineri, 15 decembrie. Seismul a avut peste 3 grade pe Richter. Confirm primelor informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din 15 decembrie s-a produs in…

- Un nou cutremur a avut loc in Romania, de aceasta data miercuri dimineața, 22 noiembrie. Cutremurul s-a produs la ora 03:55, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut 3,4 grade pe Richter, fiind considerat un cutremur slab. Și, potrivit informațiilor facute publice de Institutul National…

- Un cutremur de 3,1 grade pe Richter s-a produs, marti dimineata, la ora locala 04:47, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 100,5 km, in apropierea…

- Un cutremur s-a produs in Romania in urma cu doar cateva minute. Seismul a avut loc in zona Vrancea. Conform primelor informații transmise de la nivelul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 11 și 3 minute, in zona seismica Vrancea, la…

- Doua cutremure s-au produs sambata in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul seism de 2,6 a avut loc la ora 11:28 (ora locala a Romaniei) in judetul Vrancea, la adancimea de 121…

- Un cutremur s-a produs, joi dimineața, in Romania – mai precis in Oltenia. Din primele informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 04:33, in Oltenia, Gorj, la adancimea de 10.6 kilometri. Seismul a fost unul slab,…

- A fost cutremur, sambata dimineața, in Romania. Mișcarea telurica s-a produs in zona seismica Vrancea. Cutremurul, unul slab, a avut loc la ora 06:58. Și, informațiile anunțate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea…