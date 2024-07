Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca un cutremur s-a produs, sambata dimineața, in Gorj, la o adancime de doar 11 kilometri. Seismul s-a resimțit in mai multe orașe In ziua de 13 Iulie 2024, la ora 06:48:03 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA,…

- Un cutremur s-a produs, marți seara, in Romania, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ce zona a avut loc? „In ziua de 09 Iulie 2024, la ora 19:03:58 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8,…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca vineri, 31 mai 2024, s-a produs un cutremur intr-o zona a Romaniei. Ce magnitudine a avut seismul din aceasta dimineața? „In ziua de 31 Mai 2024, la ora 05:47:45 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA,…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca, sambata seara, la ora 20:20, a avut loc un cutremur intr-o zona din vestul Romaniei. Seismul s-a produs la o adancime de doar 10 kilometri. „In ziua de 18 Mai 2024, la ora 20:20:04 (ora locala a Romaniei), s-a produs in…

- A fost cutremur, marți dimineața, in Romania. S-a produs in zona seismica Vrancea. Din primele informații anunțate de la nivelul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din dimineața zilei de 7 mai s-a produs la ora 06:41, in zona seismica Vrancea, Prahova,…

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca, duminica dimineața, s-a produs un cutremur in Romania. Ce magnitudine a avut și unde a fost inregistrat. „In ziua de 05 Mai 2024, la ora 06:00:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur…

- Seismul de 4,4 magnitudine s-a produs in dimineața zilei de marți, 30 aprilie, la ora 8.42, in Serbia, la frontiera cu Romania, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Cutremurul a avut loc la o adancime de 15 kilometri.Seismul s-a produs la 23 km vest de…

- A fost cutremur in Romania. Seismul de miercuri dimineața, 24 aprilie, s-a produs in zona Vrancea. Un cutremur slab a avut loc miercuri dimineața, la ora 03:00, in Romania. A avut 3,3 grade pe Richter. Și, din cate a mai anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…