Stiri pe aceeasi tema

- ​Uniunea Europeana va merge înainte cu pachetul sau de relansare economica în valoare de 1.800 miliarde de euro chiar daca Ungaria si Polonia vor continua sa îsi exprime veto-ul fata de acest proiect, a declarat vineri comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, informeaza…

- Un cutremur de 6,2 grade a zguduit coasta chiliana, a anunțat US Geological Survey. Cutremurul a avut loc la o adancime de aproximativ 20 de kilometri. Nu exista, deocamdata, informații cu privire la pagube materiale sau victime.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 grade pe scara Richter s-a produs pe coasta din regiunea centrala a Chile, a anuntat duminica Centrul german de cercetare in domeniul geostiintelor, informeaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 10 km. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor…

- Actorul scotian Sean Connery, care l-a interpretat pe legendarul agent James Bond, a murit la varsta de 90 de ani, a anuntat sambata BBC, citand familia actorului, relateaza AFP si Reuters. Actorul s-a bucurat de o lunga cariera incununata de numeroase premii, inclusiv un premiu Oscar,…

- Un puternic seism, cu magnitudinea 6,7, s-a produs vineri in Grecia si a fost resimtit in capitala acestei tari, Atena, informeaza Reuters, care citeaza Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). In urma cutremurului nu au fost consemnate victime si pagube imediate. Seismul s-a produs la o adancime…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca a primit un milion de euro de la omul de afaceri Sorin…

- O alerta de tsunami a fost declansata luni in Alaska in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,5 in largul coastelor acestui stat american, a anuntat Institutul de geofizica american (USGS), relateaza AFP. Cutremurul, evaluat initial la 7,4, s-a produs la 91 km sud-est de Sand Point,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sambata in nord-estul Iranului, langa granita acestuia cu Turkmenistanul, a informat televiziunea de stat iraniana, potrivit Reuters. Mai multe case au fost avariate, insa nu au existat victime.Cutremurul a fost resimtit intr-o zona de langa localitatea…