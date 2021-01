Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua dosare - care vizeaza hotelul pe care Donald Trump il detine la Washington - sunt "caduce", stabileste cea mai inalta jurisdictie, care ia astfel act de plecarea sa de la Casa Alba. Imediat diupa alegerea miliardarului republican, in 2016, proceduri au fost intentate - la Washington si New…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu intentioneaza în acest moment sa semneze o gratiere pentru el însusi, desi pregateste pentru marti o lista cu peste 100 de astfel de acte, a declarat agentiei Reuters o sursa informata despre demersul respectiv. Informația a fost între…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a cerut punerea sub acuzare a presedintelui în exercitiu Donald Trump pentru rolul sau în evenimentele de miercuri de la Capitoliu, relateaza sâmbata agenția DPA, preluata de Agerpres.„Din pacate, persoana…

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel - rar - la "reconciliere", condamnand un "atac odios" asupra Capitoliului, informeaza AFP.Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…

- Evenimente fara precedent la Washington. Susținatorii președintelui Donald Trump au incercat sa preia Capitoliul. Acest asalt a fost primul „asalt” in peste doua sute de ani. © REUTERS / MIKE THEILERCe au lasat in urma protestatarii la Capitoliu – imagini foto și video Mii de persoane s-au…

- Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu al SUA nu si-a recunoscut infrangerea in fata adversarului sau democrat Joe Biden la scrutinul prezidential din 3 noiembrie. Ministrul Justiției anunța ce a decis in privința creșterii varstei de pensionare a…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ”tristetea” si ”furia” dupa luarea cu asalt a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu al SUA nu si-a recunoscut…

- Președintele american Donald Trump a refuzat joi sa spuna daca are încredere în ministrul sau de justiție Bill Barr, care a spus ca nu a gasit suficiente fraude pentru a invalida victoria prezidențiala a lui Joe Biden, potrivit AFP.„Nu a facut înca nimic”, a spus…