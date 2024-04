Stiri pe aceeasi tema

- Compania Perla Eco Clin a obținut din 2022 și pana azi 18 contracte de la Curtea de Conturi, valoarea totala a acestora ajungand la aproape 10 milioane de lei. Curtea de Conturi a Romaniei a acordat recent un contract de 1,4 milioane de lei pentru servicii de curațenie companiei Perla Eco Clin din Tulcea,…

- Gheorghe Stefan, zis „Pinalti”, a fost gasit vinovat de instanța, dupa un proces care a durat mai bine de 7 ani de zile! Fostul primar are de achitat acum un prejudiciu enorm. Gheorghe Stefan, zis „Pinalti”, fostul primar al municipiului Piatra Neamt, a pierdut un proces civil care s-a intins pe parcursul…

- Marele dosar al corupției din afacerea Microsoft, care s-a lasat cu prea puține pedepse, iși produce efectele și in zilele noastre. Romania are de platit penalitați in valoare de peste 47 milioane de euro, din cauza delasarii și incompetenței autoritaților, care au prejudiciat grav bugetul statului.…

- Fostul primar al orașului Salcea, Ilie Lungu, secretarul Ionica Danuț Petraș și o angajata de la Registrul Agricol, Aneta Calian, au fost dați in judecata chiar de catre instituția la care lucrau. Acum, aceștia sunt obligați la plata sumei de 239.346 de lei, la care se adauga și suma de 4.213 lei, reprezentand…

- Dupa ce a intrat intenționat in 12 autoturisme parcate, Adrien Stephane Mureșan, condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, considera ca trei luni de arest preventiv sunt suficiente. Fiul cunoscutului om de afaceri Sever Mureșan, Adrien Stephane Mureșan, pare sa iși creeze propriul sistem de…

- Special Arad continua seria de prezentari a rapoartelor publicate recent de Curtea de Conturi prin care prezinta neregulile constatate in urma auditurilor efectuate in instituțiile... The post Imprumuturile de peste 40 de milioane de euro, luate de Primaria Arad de la Raiffeisen și BCR, au primit viza…

- Deși are 60 de angajați juriști, Primaria Capitalei iși permite sa plateasca cateva milioane bune de euro pentru servicii de asistența in domeniu. Numai anul trecut, PMB a inregistrat costuri de 18 milioane de lei (3,5 milioane euro) pentru servicii de asistența juridica, atrage atenția Fundația pentru…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sesizeaza Curtea de Conturi privind cheltuielile iresponsabile ale Primariei Capitalei, care, deși are peste 60 de juriști angajați, a platit 18.000.000 lei pentru servicii de asistența juridica externa doar in 2023. Asta…