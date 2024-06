Curtea de Conturi a identificat nereguli semnificative in modul in care autoritațile locale din Craiova, conduse de Olguța Vasilescu, stabilește și incaseaza taxele pentru eliberarea autorizațiilor de construire și demolare. In plus, Primaria nu a luat masurile necesare pentru a verifica stadiul lucrarilor la cladirile cu autorizații expirate. Un raport al Curții de Conturi privind ”Respectarea […] The post Taxe calculate greșit, autorizații expirate și sisteme interne deficitare la Primaria Craiova! Concluziile raportului Curții de Conturi appeared first on Puterea.ro .