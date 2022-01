Curse suspendate temporar de Wizz Air Inceputul anului 2022 vine cu mai putine curse externe de pe Aeroportul Internațional Iasi. Compania Wizz Air și-a suspendat șase curse externe de la Iași, iar Blue Air va suspenda temporar alte doua curse externe. Curse suspendate temporar de Wizz Air Iași – Larnaca / 9 ianuarie – 10 martie; Iași – Tel Aviv / 8 ianuarie – 12 martie; Iași – Bari / 9 ianuarie – 27 martie; Iași – Catania / 7 ianuarie – 11 martie; Iași – Birmingham / 8 ianuarie – 27 martie; Iași – Liverpool / 9 ianuarie – 13 februarie; Curse suspendate temporar de Blue Air Iași – Dublin ( 17 ianuarie – 5 februarie) Iași – Londra… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

