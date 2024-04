Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii au ramas fara acces la aplicația de mesagerie instantanee Telegram, cel puțin pentru moment, dupa ce Inalta Curte din Spania a ordonat blocarea acesteia ca masura de precauție, noteaza Euronews. Judecatorul Santiago Pedraz a decis sa interzica temporar platforma dupa ce patru dintre principalele…

- Calatorii care doresc sa manance in Aeroportul Otopeni pot fi puternic surprinși de prețurile exagerate practicate acolo. Și asta nu este o noutate. Dar, in ultima vreme, comercianții au ridicat foarte mult prețurile. De exemplu, o merdenea cu branza, care cantarește in jur de 60 de grame, costa cat…

- Calatorii care trec pragul Aeroportului Internațional „Henri Coanda” din București sunt intampinați de o realitate cu prețuri ce par desprinse dintr-o alta lume. Ceea ce ar trebui sa fie o simpla gustare devine o provocare financiara, cu tarife ce sfideaz

- Serviciile de tip duty-paid din Aeroportul Internațional „Henri Coanda” București au fost suspendate temporar, ca urmare a incetarii contractului de asociere pentru aceste spații, anunța, joi, reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB

- Linia 5 de tramvai va functiona pe un traseu modificat, incepand de luni, iar transportul calatorilor din zonele unde nu vor mai circula tramvaiele va fi asigurat de linia naveta de autobuz 605. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI) informeaza ca a…

- CFR Calatori a anunțat ca pasagerii care folosesc trenurile Gara de Nord - Aeroport trebuie sa-și cumpere bilet inainte de a se urca din tren sau de la automatele din tren, fiindca in caz contrar vor plati tariful de taxare. Pentru simplitate, intre Gara de Nord și Aeroport te puteai urca in tren fara…

