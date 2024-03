Primul zbor prin care devine operațional noul terminal T4 de la Aeroportul Iași va fi cursa catre București programata vinerea viitoare, pe 29 martie. Noul terminal va deservi zborurile catre destinațiile Schengen și cursele interne. Terminalul T3 va fi pentru spațiul non-Schengen, respectiv Londra, Dublin, Tel Aviv și Istanbul. T2 va deveni terminal cargo, a amintit directorul Aeroportului Iași, Romeo Vatra. Romeo Vatra: Toți pasagerii vor intra in Terminalul T4 și vor face check-in, vor face control de securitate. Cei care zboara in zona Schengen, adica pe zboruri interne, raman in terminal…