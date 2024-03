Stiri pe aceeasi tema

- Primul zbor prin care devine operațional noul terminal T4 de la Aeroportul Iași va fi cursa catre București programata vinerea viitoare, pe 29 martie. Noul terminal va deservi zborurile catre destinațiile Schengen și cursele interne. Terminalul T3 va fi pentru spațiul non-Schengen, respectiv Londra,…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a fost la Congresul PPE de la București. In declarațiile sale de pe rețelele de socializare, el a anunțat ca se opune extinderii Schengen, ceea ce se traduce prin blocarea Romaniei. Cand a venit vorba despre un vot in Congresul PPE, Nehammer a facut o pirueta și a…

- Presedintele Asociatiei Aeroporturilor din Romania (AAR), David Ciceo, estimeaza ca traficul in zona Schengen, dupa 31 mai, va reprezenta aproximativ 70% din totalul fluxului de pasageri si da asigurari ca aeroporturile, atat cele de la Bucuresti, cat si cele regionale, vor fi pregatite pentru modificarile…

- INVESTIGAȚII… Jandarmi, polițiști și procurori anticorupție din județele Vaslui, Iași și Ilfov sprijinit Parchetul European (EPPO), in cadrul unei anchete privind o frauda in valoare de doua milioane de euro. Perchezițiile au fost efectuate in județele Vaslui, Iași, Ilfov și municipiul București dar…

- Rasturnare de situație in cazul protestului așteptat sa blocheze Capitala. Un singur tractor a fost adus in Piața Constituției. Asta deși la protestul autorizat de primarie erau așteptați 5.000 de fermieri și transportatori cu 200 de utilaje. O posibila explicație circula pe grupurile protestatarilor:…

- SALVATI-L!… Daniel Andrei Dobreanu este un luptator curajos, a carui poveste ne atinge profund inimile. La doar 5 ani, Daniel a intampinat o provocare majora de sanatate: un os proeminent in partea stanga a spatelui. Curajos, a fost operat la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, sperand…

- RECORD NEGATIV…Polul frigului in Romania, miercuri dimineața, a fost in orașul Negrești din județul Vaslui. Stația meteo de acolo a inregistrat o temperatura de minus 18 grade Celsius, cea mai scazuta din toata țara. Aceasta este temperatura oficiala, raportata la București, insa oamenii care locuiesc…

- Un barbat din Sri Lanka dat in urmarire internaționala de Poliția Romana in 1991, dupa ce și-a omorat un conațional in anul 1991 intr-un bloc din București a fost prins abia acum, dupa 33 de ani. Barbatul care acum are 52 de ani a fost prins de poliția din Germania. Barbatul fusese dat in […] Articolul…